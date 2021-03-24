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الأربعاء، 24-03-2021 08:14 م

السعودية تعلن تسجيل 6 وفيات و466 إصابة جديدة بكورونا

السعودية
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، عن تسجيلها 466 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في زيادة ملموسة لهذا العدد، مع رصد 6 وفيات ناجمة عن المرض وسط ارتفاع مستمر للحالات النشطة والحرجة.

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وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 466 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 386300 إصابة.


واستقر مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية عند مستوى أدنى بكثير من أعداد صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة اليومية أكثر من 4 آلاف حالة، لكن إحصائية اليوم تشير إلى ارتفاع ملحوظ لهذا المعدل بعد أن بلغ 367 في 21 آذار، و404 في 22 آذار، و410 في 23 آذار.



 




 

 


 

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