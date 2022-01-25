الثلاثاء 25-01-2022
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الثلاثاء، 25-01-2022 07:48 ص

الصحة السورية: 3 وفيات و44 إصابة جديدة بكورونا

روسيا كورونا


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 3 وفيات و44 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

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ووفقا لإحصاءات الوزارة فقد ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2971 حالة، بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 51029 وذلك منذ الإعلان عن أول إصابة في البلاد في 22 مارس عام 2020.


كذلك أعلنت الوزارة شفاء 295 حالة ، وهو ما يرفع حالات التعافي إلى 36498 حالة.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أن الإصابات الجديدة توزعت على حلب بواقع 10 إصابات، تلتها دمشق بـ 9 إصابات، ومثلها في اللاذقية، ثم طرطوس بـ 6 إصابات، ثم حماة وريف دمشق، بـ 4 إصابات في كل منهما، إضافة إلى إصابتين في حمص.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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