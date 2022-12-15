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الخميس، 15-12-2022 06:44 ص

الصحة العالمية تأمل بانتهاء جائحة كورونا وجدري القردة في 2023

منظمة الصحة العالمية جديد


الوكيل الإخباري - أعربت منظمة الصحّة العالمية، الأربعاء، عن أملها بأن بانتهاء جائحة كوفيد-19 وجدري القردة في العام المقبل.

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وقالت المنظمة إنه تأمل بألا تظلّ جائحة كوفيد-19 وجدري القردة حالتي طوارئ صحّيتين عالميتين في 2023، وهو العام الذي تتوقّع فيه أن ينهي هذان المرضان مرحلتهما الأكثر خطورة.


وقال المدير العام لمنظمة الصحّة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف الأربعاء، إنّ أحد الدروس الرئيسية المستفادة من جائحة كوفيد-19 هو أنّه يتعيّن على الدول أن تستجيب بسرعة حين يتفشّى بشكل مفاجئ مرض معدٍ، وفقا لما ذكرته فرانس برس.


وفيما يخصّ كوفيد-19، قال غيبريسوس إنّ عدد الوفيات الأسبوعية الناجمة عن هذا المرض يبلغ الآن حوالي خُمس ما كان عليه قبل عام.


وأوضح أنّه "في الأسبوع الماضي، توفّي أقلّ من 10 آلاف شخص" من جراء كوفيد-19، مشدّداً على أنّه لا يستهين بهذا الرقم و"لا يزال بإمكان كلّ الدول أن تفعل الكثير لإنقاذ أرواح"، بحسب فرانس برس.


وأضاف "لكنّنا قطعنا شوطًا طويلاً. نأمل أنّه في وقت ما من العام المقبل سنتمكن من القول إنّ كوفيد-19 لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية".

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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