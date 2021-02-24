الأربعاء 24-02-2021
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الأربعاء، 24-02-2021 12:38 ص

الصحة العالمية تتوقع تاريخ انتهاء كورونا

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الوكيل الاخباري - قال رئيس المكتب الإقليمي لأوروبا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) هانز كلوج إن جائحة الفيروس التاجي ستنتهي في أوائل عام 2022.
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وذكرت قناة "آر دي" DR التلفزيونية الدنماركية نقلا عن المسؤول:"أسوأ سيناريو أصبح وراءنا. نحن نعرف المزيد عن الفيروس مقارنة بعام 2020، عندما بدأ الفيروس للتو في الانتشار".

في الوقت نفسه، أشار هانز كلوج إلى أن الفيروس على هذا النحو سيبقى بين الناس، ولن تكون هناك ببساطة حاجة إلى قيود. بالإضافة إلى ذلك، شدد على أن هذا مجرد توقع، لأنه لا يمكن لأحد أن يتوقع بالضبط كيف سيتطور الوضع، وفقا لموقع صحيفة "روسكايا غازيتا".

 




 

 


 

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