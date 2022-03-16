الأربعاء 16-03-2022
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الصحة العالمية: تزايد الإصابات بكورونا لأول مرة منذ نهاية يناير

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الأربعاء، 16-03-2022 07:30 ص

الصحة العالمية: تزايد الإصابات بكورونا لأول مرة منذ نهاية يناير

منظمة الصحة العالمية


الوكيل الإخباري - قالت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء إن حالات الإصابة المسجلة عالميا بفيروس كورونا بشكل أسبوعي تزايدت لأول مرة منذ نهاية يناير الماضي.

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وأوضحت المنظمة الدولية أن الحالات المسجلة في الأسبوع الثاني من شهر مارس الجاري ارتفعت بنسبة 8 % مقارنة بالأسبوع الأول من الشهر.


وذكرت أنه تم تسجيل أكثر من 11 مليون حالة إصابة و43 ألف وفاة بالفيروس خلال الفترة من 7 إلى 13 مارس.


وأشارت المنظمة إلى ارتفاع الحالات بشكل خاص في غرب الباسيفيك وأفريقيا مقارنة بالأسبوع السابق له، بزيادة بنسبة 29 % و 12 % على الترتيب، مضيفة أن الزيادة الأسبوعية في أوروبا كانت نسبتها 2 %.


وأفادت بأن شرق المتوسط وجنوب شرق آسيا والأمريكتين الشمالية والجنوبية شهدت انخفاضا في عدد الحالات المسجلة.


ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المسجلة عالميا بكورونا منذ بدء الجائحة 455 مليونا، في حين توفي 6 ملايين شخص جراء إصابتهم بالفيروس. 

 

البيان



 




 

 


 

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