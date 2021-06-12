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السبت، 12-06-2021 02:16 م

الصين تتحدث عن قصة سخيفة حول نشأة فيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعرب كبير الدبلوماسيين في الحزب الشيوعي الصيني، يانغ جيتشي، لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن قلق بكين الشديد من أن البعض في الولايات المتحدة ينشرون "القصة السخيفة" حول تسرب فيروس كورونا من معمل ووهان.

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ونقل تلفزيون الصين المركزي "CCTV" أن يانغ، رئيس اللجنة المركزية للشؤون الخارجية بالحزب الشيوعي الحاكم في الصين، أخبر بلينكن أيضا خلال مكالمة هاتفية، الجمعة، أنه يتعين على واشنطن التعامل مع القضايا المتعلقة بتايوان "بعناية وبشكل مناسب".

وقال يانغ، الذي أجرى لقاء ناريا مع بلينكن في ألاسكا في مارس/ آذار الماضي، إن بكين تعارض بشدة ما أسماه "الإجراءات البغيضة" بشأن الوباء، والذي قال إنه يستخدم للتشهير بالصين.


وأضاف يانغ: "نحث الولايات المتحدة على احترام الحقائق والعلم والامتناع عن تسييس القضية، والتركيز على التعاون الدولي في مكافحة الوباء".


قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الاثنين، إن تقريرا عن أصول "كوفيد 19" أعده مختبر وطني حكومي أمريكي، خلص إلى أن فرضية تسرب الفيروس من مختبر صيني في ووهان معقولة وتستحق مزيدا من التحقيق.


فيما جاءت تعليقاته بشأن تايوان في أعقاب زيارة 3 أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي للجزيرة في نهاية الأسبوع الماضي، والتي قاموا بها على متن طائرة عسكرية أمريكية.


في الشهر الماضي، دعت الولايات المتحدة، منظمة الصحة العالمية إلى إجراء مرحلة ثانية من تحقيقها في منشأ فيروس كورونا مع منح خبراء مستقلين حرية الوصول الكامل إلى البيانات الأصلية والعينات الأولية في الصين.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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