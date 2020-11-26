الصين.. تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، إن البلاد سجلت 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 25 نوفمبر، مقابل خمس حالات في اليوم السابق.



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وقالت اللجنة في بيان إن 12 من الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في البر الصيني الرئيسي الآن 86490 إصابة، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.



وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى خمس، من ست حالات في اليوم السابق.

المصدر : روسيا اليوم

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