الخميس 26-11-2020
الوكيل الاخباري

تحديد آخر موعد لتقديم طلبات المنح والقروض الداخلية -رابط

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أمطار غزيرة واحتمالية سقوط البرد

اليرموك ترشح 50 طالباً للمشاركة في دورات تدريبية حول التعلم الإلكتروني

ضبط 16 سلاحاً نارياً ثمانية منها أوتوماتيكية

إغلاق مبنى مديرية صناعة وتجارة العقبة غداً

وفاة رابع طبيب أردني خلال 24 ساعة

تحذير من توسع في تسريح عمال مطاعم وفنادق استنادا لأوامر الدفاع

وزارة الصحة تحذر المواطنين : المرض لا يستهان به وكورونا بانتشار

وزير السياحة يعلن تعافيه من فيروس كورونا المستجد

الخميس، 26-11-2020 07:53 ص

مقابل 5 في اليوم السابق

الصين.. تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا

صين
توضيحية


الوكيل الإخباري - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، إن البلاد سجلت 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 25 نوفمبر، مقابل خمس حالات في اليوم السابق.

اضافة اعلان
 

وقالت اللجنة في بيان إن 12 من الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

 

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في البر الصيني الرئيسي الآن 86490 إصابة، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.


وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى خمس، من ست حالات في اليوم السابق.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
كوز

كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

تونس

تونس تقترب من تسجيل 3000 وفاة بكورونا

نو

مباحثات فلسطينية روسية لشراء لقاح سبوتنيك V ضد كورونا

5fbe94204236042c206b2e4c

الاتحاد الإفريقي يفاوض روسيا والصين على لقاحات كورونا

5fbee2534c59b7530824cb04

مصر تسجل 365 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

corona_1

الصحة العالمية : احتمالات متعددة لانتقال فيروس كورونا إلى البشر

أخبار متعلقة
صي

الصين تسجل 18 إصابة جديدة بكورونا

ص

الصين .. 22 إصابة جديدة بكورونا

صين

الصين .. 28 إصابة جديدة بكورونا

1-1371560

الصين تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا

1-1325014

تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

06dcb570-3d38-4aa0-8b92-255cb5a270fa

الصين تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا