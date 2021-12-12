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الأحد، 12-12-2021 01:52 م

العراق يشدد اجراءاته الحدودية للوقاية من متحور أوميكرون

العراق


الوكيل الإخباري - شدد العراق اليوم الاحد الإجراءات الصحية في المنافذ الحدودية للوقاية من انتقال المتحور الجديد "أوميكرون" إلى البلاد.

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وقال مدير تعزيز الصحة العراقية هيثم العبيدي، إن "المضاعفات التي يسببها (أوميكرون) لا تزال غير معروفة، ولا يمكن اكتشافه إلا من خلال الفحوصات المخبرية"، موضحا أنه لا توجد أي ضمانات لعدم انتقال أوميكرون الى العراق، لذا وجهنا بتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والمطارات، وفحص الوافدين من الدول التي شهدت إصابات بهذا المتحور.


وقال، إن عددا من الدول المجاورة للعراق سجلت إصابات بهذا المتحور.

 

بترا


 




 

 


 

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