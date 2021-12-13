الإثنين 13-12-2021
الوكيل الاخباري

نقل مصابي كورونا بمركز جرش للرعاية والتأهيل إلى المستشفيات

الصحة العالمية: أوميكرون ينتشر بشكل أسرع ويجعل اللقاحات أقل فعالية

"النواب" يناقش إجابات الحكومة على 15 سؤالا نيابيا اليوم

ارتفاع أسعار النفط عالميا

لجنة الأوبئة تدعو المواطنين لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الحكومة تدرس تخفيض الرسوم على سلع غذائية أساسية

أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق

بسبب أوميكرون .. 20% نسبة انخفاض حجوزات الفنادق

لجنة التعليم النيابية تبحث مواضيع تتعلق بمعلمي التربية

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الإثنين، 13-12-2021 08:15 ص

الصحة العالمية: أوميكرون ينتشر بشكل أسرع ويجعل اللقاحات أقل فعالية

آوميكرون ٢


الوكيل الإخباري - أكدت منظمة الصحة العالمية أن سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا تنتشر بشكل أسرع من سابقاتها، وعلى الرغم من أن هذا المتحور يثير أعراضا طفيفة إلا أنه يجعل اللقاحات أقل فعالية.

اضافة اعلان


وقالت في تقرير أصدرته أمس الأحد أشارت فيه إلى أن معطياتها غير مكتملة، إن "حالات الإصابات بين الناس بهذه النسخة تم رصدها حتى 9 أكتوبر 2021 في 63 دولة بكل مناطق منظمة الصحة العالمية".


وذكرت أن نسخة "أوميكرون" لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" يبدو أنها تنتشر بشكل أسرع من المتحورة "دلتا" المسؤولة حاليا عن معظم الإصابات في العالم.


ولم يتم رصد سرعة الانتشار هذا في جنوب إفريقيا فحسب، وإنما كذلك في المملكة المتحدة، حيث تسود أيضا المتحورة "دلتا".


وتوقعت المنظمة "أن تتفوق أوميكرون على دلتا في الأماكن التي فيها انتقال مجتمعي".


وعلى الرغم من أن البيانات لا تزال غير كافية لتحديد درجة حدة المرض الذي تسببه المتحورة "أوميكرون"، إلا أن الأعراض في الوقت الحالي تبدو "خفيفة أو معتدلة" في كل من جنوب إفريقيا، حيث ظهرت للمرة الأولى، وفي أوروبا.


وفي شأن اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19"، فإن البيانات المحدودة المتاحة وكذلك البصمة الجينية للمتحورة "أوميكرون" تشير إلى "انخفاض في الفعالية" في ما يتعلق بالحماية من "الإصابة والعدوى".


وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية لاحقا اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.


وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة، التي صنفتها منظمة الصحة العالمية بـ"المثيرة للقلق"، أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

 

روسيا اليوم





 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا ٢

أكثر الدول تضررا من وباء كورونا

1

لبنان: تكثيف حملات التلقيح ضد كورونا

كورونا في العالم

بريطانيا تسجل 52 وفاة و 48854 إصابة بفيروس كورونا

3

بريطانيا تتخذ تدابير إضافية لمكافحة تفشي متحور أوميكرون

OIP (3)

متحور دلتا الأكثر انتشارا في موسكو

900x450_uploads,2021,11,05,479de4f06d

تراجع في عدد الحالات الحرجة بسبب كورونا في السعودية

أخبار متعلقة
اوميكرون3

الصحة العالمية: لا شكوك حول فعالية اللقاحات للحماية من أوميكرون

كورونا في العالم

باحثة من مكتشفي أوميكرون:اطمئنوا المتحور قد يختفي بنفسه

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية : خصائص أوميكرون ما زالت غير معروفة

منظمة الصحة 2

الصحة العالمية: لا وفيات مرتبطة بأوميكرون حتى الآن

آوميكرون ٢

الصحة العالمية: مثلما فعلنا مع دلتا.. سنواجه أوميكرون بنفس الطريقة

كورونااااا

الصحة العالمية: أوميكرون يمثل تهديدا خطيرا