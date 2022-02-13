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الوكيل الاخباري

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الأحد، 13-02-2022 11:19 ص

الكويت تستثني مواطنيها القادمين من أوكرانيا من البي سي آر

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الوكيل الاخباري- أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، قرارا باستثناء المواطنين الكويتيين والطلبة حاملي جوازات سفر المادة (17)، القادمين من أوكرانيا، من تقديم شهادة فحص كورونا الـ"بي سي آر" PCR، نظرا لتصاعد الأحداث السياسية في أوكرانيا، وذلك بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ونقلت الوكالة عن بيان أصدرته إدارة الطيران المدني، أنه سيتم فحص جميع الركاب عند الوصول إلى مطار الكويت الدولي.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية دعت أمس، المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن، كما دعت الوزارة المواطنين المتواجدين هناك إلى المغادرة حفاظا على سلامتهم.

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