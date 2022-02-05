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السبت، 05-02-2022 03:11 م

السفارة السعودية لدى الكويت تحدد شرط دخول رعاياها الى البلاد

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الوكيل الإخباري-وجهت السفارة السعودية لدى الكويت تنويها هاما لرعاياها، بخصوص شرط العودة إلى المملكة السعودية في ظل جائحة كورونا.

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حيث جاء نص البيان على تويتر:"تود السفارة التأكيد على المواطنين الكويتيين الكرام بأن عليهم تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR خلال (48) ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة لسعودية ويستثنى من ذلك من هم أقل من (8) أعوام وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 9 فبراير لكل القادمين للمملكة عبر جميع المنافذ البرية والجوية.

 

 

 

 




 

 


 

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