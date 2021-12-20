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الإثنين، 20-12-2021 07:32 ص

الكويت.. توصيات جديدة للتصدي لأوميكرون

الكويت 2


الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية بأن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا استثنائيا اليوم الاثنين للاطلاع على بعض التقارير المتضمنة لتوصيات مرفوعة من اللجنة الوزارية العليا لطوارئ كورونا.

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وتتضمن التوصيات إضافة مزيد من الإجراءات للتصدي للمتحورة "أوميكرون" للحد من انتشارها في البلاد.


وتركز التوصيات على منع التجمعات والتقارب في الأماكن المغلقة والالتزام بلبس الكمام.


وردا على سؤال حول إضافة دول إفريقية جديدة لحظر السماح للقادمين منها بدخول البلاد مباشرة، قالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أنهم لا يستطيعون الآن الجزم بأن هناك قرارا لحظر دخول القادمين من دول إفريقية جديدة.


وأضافت المصادر أن هذا القرار يتخذ حسب الحالة الوبائية وتقارير وزارة الصحة، موضحين أنه ليس هناك ما يمنع من إضافة أي دول قد يحمل القادمين منها مباشرة المتحورة أو حتى إضافة دول أجنبية لحماية المواطنين والمقيمين من انتقال العدوى لهم.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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