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الأربعاء، 24-11-2021 03:16 م

المغرب يرفض تلقيح الأطفال دون 12 عاما ضد كورونا

ينبغي أن يتلقى الأطفال تطعيماً ضد المكورات السحائية عند بلوغ عامهم الثاني- (د ب أ)


الوكيل الإخباري-قررت اللجنة العلمية لمتابعة كورونا في المغرب عدم تلقيح الأطفال دون 12 عاما ضد فيروس كورونا.

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وبحسب وكالة "المغرب العربي للأنباء"، علل عضو اللجنة العلمية للتلقيح في المغرب سعيد عفيف، في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، هذه الخطوة بعدم توفر معطيات علمية كافية بهذا الصدد، لافتا إلى أن عمليات تطعيم الأطفال ما بين 5 - 12 عاما، ما تزال تجربة جديدة وفي بداياتها على المستوى العالمي.


واضاف، ان الأولوية اليوم هي لإتمام عملية التلقيح بالنسبة للأشخاص الذين يمكن أن يصلوا إلى درجات متقدمة من المعاناة من تداعيات الإصابة بالفيروس، سواء من يحتاجون لتدخل عاجل أو لدخول العناية المركزة.


وأشار إلى أن الأمر يتعلق خاصة بالفئات العمرية الأكبر من 65 عاما، التي ينبغي أن تأخذ جرعتها الثالثة المدعمة، لتجنب مضاعفات الإصابة بالفيروس.

 

 بترا

 

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