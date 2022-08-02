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الثلاثاء، 02-08-2022 10:29 ص

النمسا تقرر إلغاء الحجر لمرضى كورونا

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الوكيل الإخباري - ألغت النمسا الحجر الصحي الإلزامي على المصابين بفيروس كورونا، اعتبارا من يوم الاثنين.

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ودخلت القواعد جديدة حيز التنفيذ والتي تسمح بخروج أصحاب اختبارات فيروس كورونا الإيجابية، الذين ليس لديهم أعراض مرضية، وتسمح لهم بمزاولة أعمالهم وأنشطتهم الحياتية بشكل طبيعي بشرط ارتداء الكمامة في جميع الأماكن المغلقة، والمفتوحة التي لا يمكن الحفاظ فيها على مسافة لا تقل عن مترين من الأشخاص الآخرين.


والقانون الجديد استبدل قيود الحجر الصحي الإلزامي المفروض منذ نحو عامين ونصف، على المصابين بفيروس كورونا بإجراءات مخففة لا تقيد الحركة وتسمح للمصابين، الذين لا يعانون من أعراض مرضية، بمزاولة العمل والتسوق ودخول المحلات التجارية وحضور المناسبات المختلفة واستخدام المواصلات العامة مع الالتزام بارتداء الكمامة في جميع الأماكن المغلقة.


ويحظر القانون الجديد دخول أصحاب اختبارات فيروس كورونا الإيجابية إلى الأماكن المعرضة للخطر، التي تشمل المستشفيات ودور رعاية المسنين والمصحات ومرافق رعاية المعاقين والمسنين ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية.

 

 

روسيا اليوم 

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