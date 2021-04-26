الهند : فيروس كورونا المتحور مخيف وينتشر بسرعة كبيرة

الوكيل الاخباري - اكتشف باحثون سلالة جديدة من فيروس كورونا في الهند تجمع بين "طفرتين مختلفتين في نفس الفيروس"، والآن أصابت البلاد عاصفة من الوباء تبتلع مدناً بأكملها، فما الذي نعرفه عن تلك السلالة "مزدوجة الطفرة"؟.

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الأرقام القياسية التي تسجلها الهند في إصابات ووفيات كورونا مستمرة لليوم الخامس على التوالي، وهو ما أثار ذعراً عالمياً وسارعت كثير من دول العالم كالولايات المتحدة وبريطانيا إلى إرسال مساعدات عاجلة لنيودلهي لمساعدتها في مواجهة التفشي المخيف .

وكانت التقارير تشير إلى انتقال السلالة التي ظهرت أولاً في بريطانيا إلى الهند قبل عدة أشهر، لكن في أواخر مارس/آذار الماضي كشف باحثون عن وجود سلالة جديدة من الفيروس "مزدوجة التحور" وذلك بعد فحص مجموعة من عينات المصابين، ووقتها كان الخبراء هناك يعملون على تحديد ما إذا كانت السلالة الجديدة، التي تجمع بين "طفرتين مختلفتين في نفس الفيروس"، سريعة الانتشار ومدى فاعلية اللقاح عليها.



والآن بعد أن خرجت الأمور عن السيطرة في شبه القارة الهندية، يحاول العلماء فهم الدور الذي تلعبه سلالات الفيروس، بما في ذلك السلالة الجديدة التي يُطلَق عليها اسم "المتحوِّر المزدوج"، في التفشي المخيف للفيروس هناك، إذ إنه التفشي الأسرع في العالم على الإطلاق منذ انتشار الوباء خارج الصين قبل أكثر من 14 شهراً.

ورغم أنه لا يُعرَف الكثير عن السلالة حتى الآن، يقول العلماء إن البيانات المبكِّرة تشير إلى أن "المتحوِّر المزدوج"، الذي اكتُشِفَ لأول مرة في عيِّنةٍ واحدة في الهند في أكتوبر/تشرين الأول، أكثر عدوى من النسخة الأصلية للفيروس، وقد انتشر سريعاً عبر أجزاءٍ من البلاد، بما في ذلك ولاية ماهاراشترا، موطن العاصمة المالية مومباي.



وقال خبراء الصحة العامة إنهم فوجئوا بالتصعيد الهائل لهذه الموجة، التي اجتاحت السكَّان بمعدِّلٍ أسرع من بعض الزيادات السابقة في البلدان الأخرى.

وتتضمَّن السلالة الهندية 13 طفرة، ولكنها حصلت على هذا الاسم من طفرتين مشابهتين لتلك التي تظهر بشكلٍ منفصلٍ في السلالات الأخرى. في السلالات الأخرى، ترتبط طفرةٌ واحدةٌ بجعل الفيروس أكثر عدوى وأكثر تجنُّباً للأجسام المضادة، في حين أن الطفرة الأخرى تشبه تلك التي أظهرت علاماتٍ على قدرتها على تجنُّب بعض استجابات الجسم المناعية.

المصدر - عربي بوست



