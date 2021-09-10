اليمن.. 39 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت لجنة الطوارئ لمواجهة كورونا التابعة للحكومة اليمنية أنها سجلت اليوم 39 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا.

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وقالت اللجنة إن الوفيات بلغت 6 في محافظة حضرموت بورة تفشي الوباء، و5 في عدن و1 في محافظة لحج، مقابل 37 إصابة و8 وفيات أمس الخميس.



وارتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية في جنوب وشرق البلاد إلى 8306 إصابات توفي منها 1561 حالة بينما تعافى 5162.



ويعتقد أن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير لكن معظم المصابين لا يذهبون إلى المستشفيات بسبب الفقر وضعف الثقة بالقطاع الصحي.

المصدر : روسيا اليوم