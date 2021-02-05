الجمعة 05-02-2021
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الجمعة، 05-02-2021 12:23 م

انخفاض اعداد الاصابات بفيروس كورونا في غزة

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الوكيل الاخباري - سجلت اعداد المصابين بفيروس كورونا بقطاع غزة انخفاضا جديدا ترافق مع الاعلان عن تخفيف الاجراءات في مواجهة الفيروس وبخاصة رفع حظر التجوال الليلي اليومي ويومي الجمعة والسبت من كل اسبوع.

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وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا، أنه تم اجراء 1976 فحصا مخبريا خلال 24 ساعة الماضية وتسجيل 179 اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 268 اصابة، ولم يتم تسجيل أي وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا.


واشارت الوزارة الى أن الاجمالي التراكمي لعدد المصابين بلغ 52227 من بينها 3973 حالة نشطة و47727 حالة تعاف، بينما بلغ اجمالي عدد الوفيات 527 وفاة.


--(بترا)

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