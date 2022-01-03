بريطانيا تحدد الفئة العمرية الأكثر تأثرا بأوميكرون

الوكيل الإخباري-قال وزير التعليم البريطاني ناظم الزهاوي إن متحور فيروس كورونا المعروف باسم "أوميكرون" ينتشر بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما أكثر من غيرهم.



لكن البيانات لا تشير إلى ضرورة فرض قدر أكبر من القيود، وذلك بفضل النسبة المرتفعة لكبار السن الذين تلقوا جرعات تنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



وقال الزهاوي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "نشهد زيادة في الإصابات بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما. لكن هذه الفئة تلقت في الأغلب جرعات تنشيطية. 90 بالمئة من الأشخاص فوق 50 عاما تلقوا جرعات تنشيطية".

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وأضاف أن الحكومة البريطانية ستقيم الوضع في إنجلترا الأربعاء.



وتابع الوزير البريطاني: "في الوقت الحالي، لا يوجد في البيانات ما يجعلني أعتقد أننا بحاجة إلى فرض المزيد من القيود".

سكاي نيوز

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