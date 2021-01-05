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الثلاثاء، 05-01-2021 08:47 م

بريطانيا: 40 إصابة بكورونا في صفوف لاعبي أندية الممتاز

كورونا


الوكيل الاخباري - أعلنت رابطة الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم تسجيل 40 اصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف اللاعبين وأفراد من طواقم الاندية خلال الاسبوع الماضي.
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وأضافت الرابطة في بيان اليوم الثلاثاء، "على الرغم من عدد هذه الاصابات لكن الموسم الكروي سيستمر كما هو مخطط له".

وأكد البيان أنه "مع انخفاض عدد الاختبارات الإيجابية في غالبية الأندية الكبرى، لا تزال رابطة الدوري تثق في بروتوكولاتها الخاصة بالفيروس والمدعومة بالكامل من الحكومة، لإقامة المباريات كما هو مقرر"، مشيرة إلى أنها اعتمدت مجدداً قرار إجراء فحوصات الكشف عن كورونا مرتين أسبوعياً. 

 




 

 


 

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