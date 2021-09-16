الخميس 16-09-2021
الوكيل الاخباري

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الخميس، 16-09-2021 09:45 ص

بيان صادم بشأن فاعلية لقاح موديرنا.. وطلب عاجل

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الوكيل الاخباري- ذكرت شركة موديرنا في بيان صحفي أن البيانات الجديدة المستقاة من تجربة ضخمة للقاحها المضاد لكوفيد-19 تظهر أن الحماية التي يوفرها تتراجع بمرور الوقت، مما يدعم حجتها للمطالبة بجرعة معززة.


وقال رئيس موديرنا ستيفن هوج في مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين: "هذا تقدير واحد فحسب، لكننا نعتقد جازمين بأن هذا يعني، ونحن بصدد قدوم الخريف والشتاء، أننا نتوقع أن التأثير المقدر لتضاؤل المناعة سينعكس في ظهور 600 ألف حالة أخرى على الأقل من كوفيد-19".

ولم يتوقع هوج عدد الحالات التي ستكون شديدة، لكنه قال إن بعضها سيتطلب دخول المستشفى.

وتتناقض هذه البيانات تناقضا شديدا مع أخرى وفرتها دراسات حديثة أشارت إلى أن حماية لقاح موديرنا تستمر أطول من لقاح فايزر-بيونتك.

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المصدر: سكاي نيوز

 

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