تحركات في مصر بعد تدهور الوضع الوبائي في أكبر محافظات الصعيد

الوكيل الإخباري- ارتفعت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في عدد من محافظات مصر، خاصة الصعيد خلال الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

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وأكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن محافظات القاهرة والجيزة والمنيا والفيوم وسوهاج هي الأعلى إصابة خلال الفترة الحالية من العام، كما شكلت الوزيرة 100 لجنة فورية لمتابعة الوضع الوبائي في محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا، تكون مهمة تلك اللجان العمل على توعية المواطنين خاصة خلال الأسبوع المقبل لما يشهده من إجازات، ويمتد عمل اللجان حتى 5 مايو المقبل.



وتابعت الوزارة: "أنه تم إرسال فريق طبي من الزمالة المصرية إلى محافظة سوهاج يضم 33 طبيب في مختلف التخصصات والتي اشتملت على "الأمراض الصدرية، الرعاية المركزة، التخدير، الباطنة، والحميات"، لمتابعة حالة المرضى بالمستشفيات والخدمات الطبية المقدمة لهم.



وأشارت إلى مواصلة الوضع الوبائي بشأن فيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.



وأوضحت: "أعراض فيروس كورونا لم تتغير عن الموجتين الأولى والثانية والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة وألم في البطن والعظام والعضلات وسيلان في الأنف أو صداع شديد أو غثيان أو ظهور طفح جلدي أو تورم في العينين".



وقال الدكتور، إيهاب هيكل، مدير مستشفى سوهاج، إن هناك 90 حالة مصابة بفيروس كورونا محجوزة في العناية المركزة، وإن 14 حالة توفيت خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرًا إلى أن حالات الوفاة بدأت في التزايد.

المصدر: روسيااليوم