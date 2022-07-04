الإثنين 04-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

معدل سعر النفط المستورد من العراق في حزيران 107.7 دولار

تعرف على الوظائف المتوقع أن يزداد الطلب عليها في الأردن خلال 10 سنوات

الملك يهنئ بعيد استقلال الجزائر

المعونة: مسح إلكتروني شهري لاستبعاد الأسر التي تحسن مستوى معيشتهم

بعد حادثة الطالبة ايمان.. مجلس التعليم العالي يضع مقترحات لتعزيز الامن في الجامعات

وكلاء السياحة: تراجع بنسبة السياحة الداخلية قـُبيل العيد

رئيس هيئة الأركان يلتقي السفيرة الكندية في عمان

مواطن يطعن زوجته أمام المحكمة الشرعية في الكرك

8 إصابات بتصادم 3 مركبات على طريق إربد – عمّان

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الإثنين، 04-07-2022 12:27 م

تحسين جودة الهواء في الداخل أداة رئيسية في مواجهة كورونا

UNI360179


الوكيل الإخباري - بعد مرور أكثر من عامين على بدء المعركة ضد جائحة كورونا، لم يحظ تحسين جودة الهواء في الأماكن المغلقة بالاهتمام اللازم رغم أهميته كأداة في مكافحة انتشار الفيروس.

اضافة اعلان


يقول عالم الأوبئة أنطوان فلاهو لوكالة فرانس برس إنه "لكي يكون لدينا أمل في القضاء على الوباء وتقليل الوفيات، سيكون من الضروري تقليل مستوى التلوث، وهو ما لا يستطيع اللقاح وحده فعله اليوم". ويضيف مدير معهد الصحة العالمية في كلية الطب بجامعة جنيف "نحتاج إلى مرحلة جديدة، مرحلة تحسين جودة الهواء الداخلي".


ينتشر فيروس سارس-كوف-2 عن طريق الهواء وتحديداً عبر الهباء الجوي أي تلك السحب من الجزيئات التي نطلقها عندما نتنفس ونتحدث ونصرخ أو نغني. ففي غرفة مغلقة وسيئة التهوية، يمكن لهذا الهباء الجوي أن يبقى عالقاً في الهواء لفترة طويلة وأن يتراكم ويتحرك في جميع أنحاء المكان... ومن ثم فهو يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة.


خطورة انتقال كورونا جواً
في حين يتفق العلماء عموماً على أن انتقال الفيروس المسبب لكورونا من مسافة مترين يمكن أن يحدث عن طريق الرذاذ والهباء الجوي، لا يوجد إجماع على مدى خطورة انتقاله جواً من مسافة أطول في الداخل.


كتب باحثون من جامعة بريستول وهيئة السلامة الصحية البريطانية في أحدث إصدار من المجلة الطبية البريطانية British Medical Journal أن انتقال الفيروس من مسافة تزيد عن مترين ممكن في الداخل تبعاً لتصاميم الغرف. ولكن عملهم الذي يستند إلى 18 دراسة قائمة على الملاحظة في العديد من البلدان لا يمكن تعميمه.


10 دقائق على الأقل
لكن العلماء يتفقون على أن التهوية الكافية تجعل الهباء الجوي يتبدد كما يتبدد الدخان. على المستوى الفردي، قد يعني هذا أن نفتح نافذة لفترة كافية. ولكن الجهود الجماعية لتنقية الهواء الداخلي ما زالت غير كافية، وفقًا للمتخصصين.


والتهوية هي من الإجراءات الموصى بها. وعليه أوصت الهيئات الصحية الإقليمية في فرنسا عبر رسالة على تويتر: "تهوية غرف معيشتكم أمر بالغ الأهمية، صباحًا وظهرًا ومساءً، طوال اليوم... كل ساعة دعونا نهوي الغرفة 10 دقائق على الأقل".


ولكن فلاهو يقول إن "الحكومات، بشكل عام، لم تولِ هذه المشكلة الأهمية التي تستحقها بعد". ويدافع البروفيسور فلاهو عن الاستثمار بقوة من أجل ضمان تهوية المباني الحديثة ووسائل النقل العام بدءًا على سبيل المثال بالمدارس ودور رعاية المسنين والمستشفيات والمكاتب والمطاعم ووسائل النقل.

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا-والصين

الصين تسجل 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا

61cb66444c59b7666672d570

المغرب.. خبراء يحذرون من ذروة كورونا في أيام العيد

Virus_Outbreak_Lives_Saved_14693--e2fce

دراسة: لقاحات «كورونا» أنقذت 20 مليون شخص في عامها الأول

2022_3_2_23_57_6_500

اكتشاف عقار جديد لعلاج كوفيد-19

thumbs_b_c_aaef70892f8f9e8ba22d48dda02bd195

روسيا ترفع كل القيود المتعلقة بكورونا

thumbs_b_c_f07e37bf97cc6072b2f69e777a2315ef

بيونغ يانغ تعتبر مقاطعة حدودية مع الجنوب بؤرة لانتشار كورونا في البلاد

أخبار متعلقة
الإمارات-تسجل-1179-حالة-إصابة-جديدة-بـ-كورونا

الإمارات تسجل 1179 إصابة جديدة بفيروس كورونا

1388891419

الصين تطلق حملة فحص غير مسبوقة للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا

tbl_articles_article_21904_7625086f6c4-a2bf-4879-8979-da72ff18ac4e

نمو الجنين قد يتأثر بإصابة الحامل بكورونا

image (1)

بعد عامين من ظهوره.. لماذا لم يصب البعض بكورونا حتى الآن؟

105

فيروس كورونا.. استمرار تسجيل إصابات ووفيات في مختلف أنحاء العالم

429a9689-e209-4dc9-87b6-3fa4469686fb

نوع جديد من فيروس كورونا تنقله القطط بالعطس