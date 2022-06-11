نوع جديد من فيروس كورونا تنقله القطط بالعطس

الوكيل الإخباري - خلص باحثون في دراسة جديدة إلى أن طبيبًا بيطريًا في تايلاند أصيب بفيروس كورونا من قطة أليفة مصابة العام الماضي، وهي أول حالة موثقة لانتقال العدوى من القط إلى الإنسان.



من المحتمل مالك القطة كان مصابًا بفيروس كورونا، وقد نقل الفيروس إلى القط الذي عطس بعد ذلك في وجه الطبيب البيطري، وفقًا للورقة التي كتبها علماء في جامعة أمير سونجكلا في تايلاند.



أكد التسلسل الجينومي أن القطة وجميع الأشخاص الثلاثة أصيبوا بنسخة متطابقة من الفيروس، والتي لم تكن منتشرة بين السكان المحليين في ذلك الوقت.



يقول العلماء إن احتمال إصابة القطط بالفيروس من البشر أكبر بكثير من احتمال انتقاله إليهم.



ظهرت الورقة البحثية الجديدة هذا الأسبوع في مجلة Emerging Infectious Diseases التي تنشرها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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صدى البلد