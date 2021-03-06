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السبت، 06-03-2021 01:46 م

تخفيفا لإجراءات كورونا.. أبو ظبي تعيد فتح السينما بنسبة 30%

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الوكيل الاخباري - أعادت السلطات في إمارة أبو ظبي فتح دور السينما بها، مشترطة أن يكون ذلك في إطار نسبة 30%.

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وبحسب موقع "الإمارات اليوم" فقد أعادت السلطات في أبو ظبي فتح دور السينما بنسبة 30% من طاقتها الاستيعابية.

وقالت السلطات إن القرار جاء بناء على موافقة لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، اليوم السبت.


وشددت اللجنة على أن يكون فتح دور السينما بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية، مع التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة مثل لبس الكمامات والتباعد الجسدي والتعقيم المستمر.


يشار إلى أنه وفي فبراير/ شباط الماضي، اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي، تحديد الطاقة الاستيعابية للنشاطات التجارية والاقتصادية والسياحية داخل الإمارة، ابتداءً من يوم الأحد 7 فبراير، وذلك تعزيزًا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.


واعتمدت اللجنة آنذاك، إغلاق دور السينما ومنع إقامة الحفلات والتجمعات، مع التقيد بأعداد الأشخاص بحيث لا تتجاوز 10 أشخاص في احتفالات عقد القران والمناسبات العائلية و20 شخص عند تشييع الجنائز وإقامة العزاء.


وأوصت اللجنة حينها بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على كافة القطاعات للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وتحويل المخالفين للنائب العام حسب القوانين المعتمدة.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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