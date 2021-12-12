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الأحد، 12-12-2021 03:26 م

تراجع في عدد الحالات الحرجة بسبب كورونا في السعودية

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الوكيل الإخباري-أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، تراجع عدد الحالات الحرجة للمصابين بفيروس كورونا في المملكة السعودية.

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وقال محمد العبد العالي: تجاوز عدد الجرعات المعطاة في السعودية 48 مليون جرعة، ووصل عدد من استكملوا التحصين 22.8 مليون شخص.


وأضاف أن البيانات الأولية تشير إلى أن المتحور "أوميكرون" "ليس أشد ضراوة" بعد رصده في 70 دولة، مؤكدا أن اللقاحات حتى الآن "فعالة ضده".


وقال المتحدث باسم الصحة السعودية  في المؤتمر الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا، إن الجرعة الثالثة مهمة لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته.


وأكد حدوث تراجع في عدد الحالات الحرجة في البلاد، لافتا إلى أنه "لا يجب الانشغال بالحديث عن الجرعة الرابعة".


وتابع الدكتور محمد عبد العالي: "نعيش في نعم كثيرة بالسعودية في ظل دعم القيادة لسلامة وصحة الإنسان".

روسيا اليوم

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