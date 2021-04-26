الإثنين 26-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

شبهة فساد بالملايين وإحالة مسؤولين في وزارة المياه إلى القضاء

عقار إنفلونزا يظهر احتمال مكافحته لكورونا الخفيف في غضون أيام

دودين عن موعد إعلان الإجراءات التخفيفية : لم يتخذ قرار بعد

مستجدات حالة الجراد في المملكة

العمل لـ الوكيل : منصة التشغيل مستمرة حتى نهاية العام

وزير الأوقاف : دراسات بشأن رمضان وصلاة التراويح

مدير مستشفى الحسين لـ الوكيل : أدوية السكري متوفرة

البدور لـ الوكيل : من الأجدر أن يتم فتح القطاعات حاليا

وفيات الإثنين 26/4/2021

أسعار الذهب الإثنين 26/4/2021

عاجل

شبهة فساد بالملايين وإحالة مسؤولين في وزارة المياه إلى القضاء

الإثنين، 26-04-2021 01:32 م

تركيا: الاتفاق مع روسيا للبدء بإنتاج لقاح سبوتنيك V

111197Image1-1180x677_d


الوكيل الإخباري- أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة تركية، اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق بشأن إنتاج اللقاح الروسي المضاد لكورونا "سبوتنيك V" في تركيا.

وأبرم الاتفاق بين الصندوق الروسي وشركة صناعة الأدوية التركية Viscoran İlaç، ومن المخطط البدء في إنتاج اللقاح، الذي يعد الأول ضد كورونا في العالم، في الأشهر القادمة في تركيا.

اضافة اعلان

وبموجب الاتفاقية ستوفر الشركة التركية خطوط الإنتاج بهدف إنتاج اللقاح الروسي، كذلك ستقدم Viscoran İlaç دعما لإبرام شراكات بين الصندوق الروسي وشركات صناعة أدوية أخرى في تركيا، لاسيما الانتهاء من عملية النقل التكنولوجي مع CinnaGen İlaç. 


وقال كيريل ديميترييف الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي، إن الاتفاق مع Viscoran İlaç يهدف إلى توسيع الطاقة الإنتاجية وضمان الإمدادات إلى الأسواق العالمية.


وأشار إلى أن الصندوق الروسي أبرم اتفاقيات مع شركات أدوية عديدة رائدة في آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا ورابطة الدول المستقلة. 


ولقاح "سبوتنيك V" الروسي أول لقاح تم تطويره على مستوى العالم ضد فيروس كورونا، وفي وقت سابق ذكرت مجلة "لانسينت" الطبية الشهيرة أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي أظهرت أن فعاليته تزيد على 90%.


وحتى الآن تم تسجيل اللقاح في أكثر من 60 دولة في العالم، فيما تلقى الجرعتين الأولى والثانية منه حتى الآن في روسيا ملايين المواطنين، في حملة تطعيم مجانية شاملة ستطال ستين في المئة من السكان.


المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
608670b14c59b777905c2cb2

عقار إنفلونزا يظهر احتمال مكافحته لكورونا الخفيف في غضون أيام

1e391bd4dd07c47b857926e875e31e4a

9 وفيات و 591 اصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة

000_8XU89A

إيران: حملة تطعيم ضد كورونا بلقاح منتج محليا

60867c524236047ef370dba4

إيران ترغب في التحول إلى مركز إقليمي لإنتاج لقاح 'سبوتنيك V'

فرنسا

ارتفاع أرقام كورونا بوحدات الرعاية الحثيثة في مستشفيات فرنسا

سبوتنيك

أكثر من 51% من الكوريين الجنوبيين يرون ضرورة إدخال اللقاح الروسي

أخبار متعلقة
32021168222468802919

روسيا :اتفاق لإنتاج ملايين الجرعات من لقاح "سبوتنيك V" في مصر

تركيا

تركيا تسجل 54791 إصابة و354 وفاة جديدة بكورونا

تركيا

تركيا تسجل حصيلة وفيات لم تحدث منذ بدء جائحة كورونا

سبوتنيك

المكسيك تنتظر دفعة جديدة من سبوتنيك V الروسي

تركيا كورونا

تركيا تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا في وفيات كورونا

سبوتنيك

تركيا توافق على إنتاج لقاح سبوتنيك V الروسي ضد كورونا