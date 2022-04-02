السبت 02-04-2022
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السبت، 02-04-2022 10:23 ص

تصريح ممثلة منظمة الصحة العالمية بشأن سبوتنيك V وأوميكرون

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الوكيل الاخباري- أعلنت ميليتا فوينوفيتش ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، أن المنظمة تتواصل مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، بشأن لقاح "سبوتنيك V".

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أعلنت ميليتا فوينوفيتش ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، أن المنظمة تتواصل مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، بشأن لقاح "سبوتنيك V".

وتشير فوينوفيتش، في تصريح لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن منظمة الصحة العالمية قررت تأجيل زيارة وتفتيش مرافق إنتاج اللقاح الروسي، بسبب تعليق الرحلات الجوية من وإلى روسيا.

وتقول، "كان من المقرر إجراء عمليات تفتيش مرافق إنتاج اللقاح في مارس، ولكن تم تأجيلها بسبب تعليق الرحلات الجوية من وإلى روسيا. ومع ذلك يبقى المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية على اتصال مباشر مع صندوق الاستثمار المباشر".

وتؤكد فوينوفيتش على أنه خلال استمرار التواصل بين الجانبين، يجب أن تبقى التفاصيل سرية، وتقول، "سوف تعلن النتائج فورا بعد اكتمال العملية برمتها".

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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