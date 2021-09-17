خبير عالمي : العالم على موعد مع المتحور الوحش

الوكيل الإخباري - أشهر قليلة ويتم فيروس كورونا المستجد عامه الثاني، ومنذ ذاك اليوم، وحتى الآن نجح الوباء بأن يكون محور اهتمام العالم بأسره.



ورغم ظهور اللقاحات، وتحسن الوضع الصحي بشكل عام، إلا أن تحورات الجائحة غدت مربط الفرس حديثاً.

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فبعد متحور دلتا الذي زاد من أعداد الوفيات خلال الأشهر الماضية، حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، من "متحور متوحش" لفيروس كورونا، قد يبدأ بالانتشار مستقبلا، لكن بسرعة مخيفة هذه المرة.



دلتا أمامه ضعيف

وأشارت الشخصية المعروفة إلى أن المتحور الجديد قد يجعل متحور "دلتا" يبدو ضعيفا بالمقارنة، وذلك وفقاً لحديث أدلى به لمحطة "أم أس إن بي سي".



كما كشف أنه ومع زيادة انتشار فيروس كورونا، قد تظهر أعداد كافية من طفرات جديدة قادرة على تكوين متحور مختلف تماما عن تلك المتحورات التي عرفناها سابقاً.



كذلك شدد على أنه في هذه المرحلة بالذات تكمن أهمية التطعيم، وذلك لأن لقاحات كورونا ستساعد بالطبع على وقف انتشار المتحور الجديد والقضاء على المتغيرات الخطرة المحتملة، بحسب تأكيد فاوتشي.



دلتا ليس الأخير أبداً

الجدير ذكره أن هذه التحذيرات أتت متزامنة مع ما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية قبل أيام حين تحدثت الدكتورة ماريا فان كيركوف، خبيرة علم الأوبئة والمسؤولة التقنية عن مكافحة كوفيد-19، وقالت بصراحة إن الزيادة في أعداد المصابين بالعدوى حدثت في البرازيل والهند، وتحدث حاليا في الولايات المتحدة التي تتمتع بتغطية واسعة لحملات التطعيم.



كما أكدت في معرض حديثها أن متغير دلتا لن يكون المتغير الأخير المثير للقلق، حيث إن هناك متغيرات أخرى قيد الانتشار، مشيرة إلى أن تحقيق نقلة نوعية للقضاء على انتشار الفيروس ومتغيراته، يحتاج إلى تضافر الجهود لتنفيذ خطة مكافحة فيروس كورونا.



إلى ذلك، شددت على أن العالم اليوم لا يملك أي أدوات في هذه المرحلة يمكن لها أن تنقذ حياة البشر، إلا أن تمنع انتشار العدوى مما يقلل من فرصة تطور هذا الفيروس، ومن ثم إبطاء أو ظهور المتغيرات.



في حين جددت الدعوة إلى الحاجة لمزيد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعلى القادة العالميين اتخاذ موقف يمكن من خلاله إثبات أن الجميع قادر على مكافحة الفيروس ومنع انتشاره.

المصدر : العربية نت

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