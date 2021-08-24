الثلاثاء 24-08-2021
الوكيل الاخباري

كويتي يقتل عمته أمام ابنتها بـ3 رصاصات

أمانة عمان تنذر عمال وطن وموظفين

ضبط 25 مركبة تسير عكس اتجاه السير

أسعار الذهب الثلاثاء 24/8/2021

وفيات الثلاثاء 24/8/2021

عالميا .. إصابات كورونا أكثر من 212 مليون و4.4 مليون وفاة

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

مراكز التطعيم الثلاثاء - روابط

لجان نيابية تجتمع الثلاثاء لمناقشة عدة قضايا

ارتفاع طفيف على الحرارة الثلاثاء

الثلاثاء، 24-08-2021 08:56 ص

عالميا .. إصابات كورونا أكثر من 212 مليون و4.4 مليون وفاة

612471e74c59b7695d603e1d (1)


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 212.4 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.4 مليون وفاة.

اضافة اعلان


وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 212.489.925 وإجمالي الوفيات 4.440.409.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جراء الفيروس بـ629390 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 37.935.277.


تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ574484 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 20.583.994.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 434756، وإجمالي إصابات 32.449.306.


وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ253155، وإجمالي إصابات 3.225.073.


وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 197879 وإجمالي إصابات 2.142.153.
وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 173768، وإجمالي إصابات 6.672.373.


وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 132000، وإجمالي إصابات 6.555.419.


وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 128795، وإجمالي إصابات 4.488.779.

وفي المرتبة التاسعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 127214، وإجمالي إصابات 3.989.606.


تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 124315، وإجمالي إصابات 4.892.235.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الصين

الصين تسجل 35 إصابة جديدة بكورونا جميعها حالات وافدة

61243c4a42360402323a2b56

كولومبيا تسجل 2698 إصابة و99 وفاة جديدة بكورونا

61243c864c59b769b638cd94

سلطنة عُمان .. إلغاء الحجر الصحي للأشخاص المحصنين القادمين إلى أراضيها

1-1359607

مصر تسجل 189 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

لقاح

مكافأة مالية لمتلقي اللقاح في غزة وإجازة بدون راتب لغير المطعمين ضد كورونا في رام الله

ط

نيويورك تفرض التطعيم الإلزامي ضد كورونا على معلمي وموظفي المدارس العامة

أخبار متعلقة
ايطاليا

إيطاليا تسجل 4168 إصابة و44 وفاة جديدة بكورونا

154-221930-corona-globally-health-organization-complacency_700x400

وفيات كورونا في العالم أكثر من 4.3 مليون حالة

610b7f004236045a8a1a440f

قائمة أكثر الدول تضررا من وباء كورونا

ايطاليا٢

إيطاليا.. ارتفاع حصيلة إصابات كورونا

عراق

إيطاليا.. 16 وفاة و6513 إصابة جديدة بكورونا

ايطالياا

6171 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا