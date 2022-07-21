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الخميس، 21-07-2022 10:10 ص

دراسة: إصابة الحوامل بكورونا قد يعرضهن لخطر الولادة المبكرة

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الوكيل الإخباري - قالت دراسة جديدة إن الإصابة بفيروس كورونا بعد الأسبوع الـ 34 من الحمل تضاعف احتمال الولادة المبكرة 7 أضعاف. وتُعرف الولادة المبكرة بأنها تتم قبل الأسبوع الـ 37.

ووجدت الدراسة التي أجريت على 5 آلاف حامل أن الإصابة بالعدوى خلال الأشهر الـ 6 الأولى من الحمل لم ترتبط بخطر الولادة المبكرة.

وبحسب موقع "نيو ساينتست"، رصدت الدراسة تضاعف خطر الولادة المبكرة مرتين عند إصابة الحامل بفيروس كوفيد- 19 بداية من الأسبوع الـ 28.

ودعت الدراسة التي أجراها باحثون في الكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء في بريطانيا الحوامل بممارسة التباعد الاجتماعي في أواخر الحمل، وتطبيق إجراءات حماية الجهاز التنفسي مثل ارتداء الكمامة.

ولا يوجد خطر طبي أو نتائج سلبية طويلة المدى لولادة الطفل بعد 34 أسبوعاً، وهو ما أكدته الدراسة فيما يتعلق بالولادة المبكرة المرتبطة بعدوى كورونا.

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