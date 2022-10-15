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السبت، 15-10-2022 02:52 م

دراسة تتوصل إلى دور محتمل للجينات في تعزيز الوقاية من كورونا

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الوكيل الإخباري-قد يستفيد بعض الأشخاص ذوي "الجينات المحظوظة" - أو شفرة وراثية ( دي إن إيه) معينة - من حماية قوية أكثر بعد تلقي لقاح كوفيد-19، وفقا لدراسة لعلماء في جامعة أوكسفورد.

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وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين لديهم نسخة من جين يطلق عليه اسم " HLA-DQB1*06" أفرزوا عددا أكبر من الأجسام المضادة، بعد تلقي اللقاح مقارنة بالآخرين.


ويتمتع 30-40 في المئة من سكان بريطانيا بوجود هذا الجين في أجسادهم، وفقا للدراسة.


وهناك حاجة لمزيد من الأبحاث لتأكيد هذه المعلومة المبدئية التي نشرت في دورية "نيتشر ميدسين" العلمية.

 

ويقول الخبراء إن اللقاحات هي أفضل طريقة يمكن للناس من خلالها حماية أنفسهم من مرض كوفيد-19.

 

 

ويدعى الناس للحصول على جرعات معززة هذا الخريف لزيادة مناعتهم.


 

بي بي سي

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