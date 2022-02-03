الإصابات اليومية بكورونا في روسيا فوق الـ150 ألفا لأول مرة

الوكيل الاخباري- لا يزال مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا عند مستوى قياسي غير مسبوق منذ أسبوعين وتخطى خلال آخر 24 ساعة لأول مرة منذ بداية الجائحة عتبة الـ155 حالة.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية 155768 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 141883 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل زيادة غير مسبوقة في الحصيلة لليوم الـ14 على التوالي.



وشهدت العاصمة موسكو وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ خلال اليوم الأخير قفزة غير مسبوقة بـ26904 و21234 إصابة بكورونا (بالإضافة إلى 8721 إصابة في مقاطعة موسكو).



في الوقت نفسه، لا يزال مؤشر الوفيات الجديدة جراء كورونا في البلاد عند مستوى مستقر، برصد 667 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة (مقابل 678 وفاة أمس).



وتماثل 53724 مريضا في روسيا منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.



وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة 12 مليونا و284564 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 333357 حالة وفاة و10 ملايين و390732 حالة شفاء.



وتلقى أكثر من 83.6 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 79.2 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ64.4%.



وتعد هذه الزيادة الملموسة في مؤشر الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا خلال الفترة الأخيرة مرتبطة بتفشي متحور "أوميكرون" سريع العدوى من الفيروس التاجي والذي يعد أقل خطورة من السلالات الأخرى.

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روسيا اليوم