دراسة جنوب أفريقية: لقاح فايزر يقي من السلالات المتفرعة من المتحور أوميكرون

الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة أجرتها شركة ديسكفري هيلث الجنوب أفريقية أنه يبدو أن لقاح فايزر وبيونيتك المضاد لكورونا، يمنع بشكل كبير المرض الشديد الناتج عن الإصابة بالسلالتين الفرعيتين من متحور أوميكرون، بي.ايه.4. وبي.ايه.5.، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.



وجاء في دراسة ديسكفري هيلث، وهي أكبر شركة تأمين صحي في جنوب أفريقيا، أن برنامج فايزر المؤلف من جرعتين يوفر وقاية بنسبة 87% من تلقي المصابين بالسلالتين العلاج في المستشفى. وتحرك هاتان السلالتان الموجة الخامسة من الإصابات في البلاد.



واستندت ديسكفري هيلث في دراستها إلى 1.58 مليون عميل لديها في إقليم جاوتنج.



وجرى إسناد هذا المستوى من الوقاية إلى الإصابة في المرضى بعد شهر إلى شهرين من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.



وقال ريان نوتش، الرئيس التنفيذي للشركة، في منشور عبر موقع لينكد بتاريخ 6 يونيو (حزيران)، إن الدراسة أظهرت أن الوقاية تراجعت إلى 84% بعد ثلاثة إلى أربعة أشهر من تلقي الجرعة الثانية وإلى 63% بعد خمسة إلى ستة أشهر من التطعيم.



وقال نوتش، نقلاً عن البحث الذي أشرفت عليه شيرلي كولي المتخصصة في تقدير المخاطر التأمينية بديسكفري، إن جرعة ثالثة أو الجرعة التعزيزية عززت الوقاية إلى 85% بعد ثلاثة أشهر من تلقيها، وارتفعت النسبة إلى 88% بحلول الشهر الرابع.

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