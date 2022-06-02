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الخميس، 02-06-2022 12:00 م

بيونتيك تعلن قريبا نتائج دراساتها عن فعالية اللقاحات المعدلة في مقاومة أوميكرون

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الوكيل الإخباري - توقعت شركة بيونتيك الألمانية للأدوية يوم الأربعاء التوصل "في الأسابيع المقبلة" إلى نتائج في دراساتها السريرية الحالية حول فعالية وأمان لقاحات كورونا التي تم تعديلها لتكون مرشحة لمكافحة متحور أوميكرون.

وخلال الجمعية العمومية الافتراضية للشركة، أعلن مؤسس بيونتيك ورئيسها أوجور شاهين أن من المنتظر مناقشة هذه النتائج "على وجه السرعة" مع السلطات المختصة بإصدار التراخيص مشيرا إلى أن السلطات ستحدد بناء على هذه البيانات الإجراء اللاحق الذي سيكون لازما لإصدار ترخيص محتمل للمادة الفعالة المعدلة.

من ناحية أخرى، قال شاهين إن دفاتر طلبيات لقاح كورونا الذي طورته بيونتيك وشريكتها فايزر، ممتلئة بشكل جيد لافتاً إلى أن حجم الطلبيات لهذا العام يبلغ نحو 2.4 مليار جرعة، وفقاً للوضع في نهاية أبريل (أبريل) الماضي.

من جانبه، أكد المدير المالي للشركة ينس هولشتاين للمساهمين المشاركين في الجمعية عبر الفيديو، التوقعات التي تشير إلى أن إجمالي مبيعات الشركة ستتراوح في هذا العام بين 13 و17 مليار يورو.

وأعرب شاهين عن اعتقاده بأن نجاح لقاح كورونا حول بيونتيك إلى "مركز قوة للعلاج المناعي" وقال إن هناك إمكانية لتطبيق العديد من المنتجات في مجال مكافحة السرطان والأمراض المعدية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

وتتضمن أهم الأهداف الاستراتيجية للشركة في هذا العام مواصلة تطوير لقاح كوفيد19- الحالي وتطوير لقاحات "الجيل التالي" من أجل توسيع نطاق المكانة الرائدة لبيونتيك في هذا المجال والحماية من طفرات جديدة للفيروس.

يشار إلى أن الشركة ومقرها في مدينة ماينتس غربي ألمانيا زادت من عدد العاملين فيها في الوقت الراهن ليتجاوز 3000 شخص على مستوى العالم 51% منهم نساء كما تصل نسبة التمثيل النسائي في الإدارة العليا للشركة إلى 43%.

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