الخميس 30-12-2021
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا من القدس

الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء خلال 6 سنوات

قبيلات توضح حول خصخصة التعليم

أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة

بدء امتحانات التوجيهي التكميلي اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

العائدات الضريبية تذهب للمهربين بدل الدولة

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا

لبنان : احباط تهريب مخدرات في فواكه اصطناعية - فيديو

وزير الصحة اللبناني يعلن انتشار متحور أوميكرون في البلاد

الخميس، 30-12-2021 07:29 ص

دراسة عالمية تحدد بدقة الفروق بين مضاعفات أوميكرون وسابقيه

كورونااااا


الوكيل الإخباري - حددت دراسة أجراها مختصون في جنوب إفريقيا بدقة معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بمتحور كورونا "أوميكرون" مقارنة بسابقيه، مشيرة إلى أنها أقل بنسبة 75%.

ونقلت صحيفة "The Telegraph" عن بيانات استخلصها باحثون من المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا ومن جامعة بريتوريا، أن سلالة "أوميكرون" لديها معدل وفيات أقل بنسبة 75 ٪ مقارنة بالسلالات السابقة.

اضافة اعلان


وراقب العلماء وجود مرضى في المستشفى في مدينة تسوان بمقاطعة جوتنج، والتي أصبحت المركز الأول لتفشي السلالة الجديدة. ووجدوا أن 4.5٪ من المرضى في المستشفى ماتوا بسبب أوميكرون، بينما وصل هذا الرقم في الموجات السابقة لفيروس كورونا إلى 21.3٪.


وتابع العلماء المرضى في المستشفى في مدينة تسفان، مقاطعة غوتنغ، التي أصبحت المركز الأولي لتفشي السلالة الجديدة، واكتشفوا أن 4.5 ٪ من الذين نقلوا إلى المستشفى ماتوا بسبب "أوميكرون"، في حين وصل هذا الرقم مع الموجات السابقة من فيروس كورونا إلى 21.3٪.


ووجد الباحثون أيضا أن أقل من نصف الذين تم إدخالهم إلى أسرة المستشفى يحتاجون إلى علاج بالأكسجين، بينما في حالة السلالات السابقة، بلغ هذا الرقم 99.5 في المائة. كما رُصد أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى العناية المركزة أقل بكثير، 1 ٪ مقارنة بـ 4.3 ٪ في السلالات السابقة.


علاوة على ذلك، سجل أن المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى أثناء تفشي سلالة "أوميكرون" غادروه في المتوسط بعد 4 أيام، مقارنة بـ 8.8 يوما في الموجات السابقة.


واقتبست الصحيفة من استنتاجات العلماء قولهم: "في مدينة تسوان، أول مركز عالمي لسلالة أوميكرون، انخفضت شدة المرض وعدد الوفيات ومدة الإقامة في المستشفى".


ويعتقد الباحثون أنه قريبا سيكون هناك "فصل كامل لمعدلات الإصابة بالأمراض والوفيات"، الأمر الذي سيضع حدا للوباء ويؤدي إلى مرحلة المتوطنة، وتعني وجودا دائما في منطقة محدودة لمرض معين معد.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تونس كورونا

رصد أول إصابة أوميكرون في الأوروغواي

main_image61cc9106ce996

وزير الصحة اللبناني يعلن انتشار متحور أوميكرون في البلاد

main_image61ccc398d7735

إيطاليا تسجل 98 الف إصابة بكورونا في 24 ساعة

main_image61ccd12f5cfc5

كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تتجاوز 5 ملايين إصابة بكورونا

كورونا 4

بريطانيا تسجل 57 وفاة و183037 إصابة بكورونا

1220219101722467172832

جونسون يدعو البريطانيين إلى تلقي جرعة معززة ضد فيروس كورونا

أخبار متعلقة
istockphoto-1206717331-170667a

كوريا تسجل عددًا قياسيًا من وفيات كورونا اليومية

كورونا متحور

خبير في جنوب إفريقيا: المتحور أوميكرون قد يتفوق على دلتا

27b6e8aa-1f51-4ea5-a50c-dad85d9b3323

تحديث .. 4 أعراض لمتحور أوميكرون

a02cd897-d9d8-41fb-8f1d-0f1e653dfc89-1

وكالة الأدوية الأوروبية : نحتاج أسبوعين لاختبار لقاح أوميكرون

f30104135

رئيس موديرنا : أستبعد أن تكون لقاحات كورونا فعالة ضد أوميكرون

كورونااااا

الصحة العالمية: أوميكرون يمثل تهديدا خطيرا