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السبت، 11-12-2021 02:27 م

كوريا تسجل عددًا قياسيًا من وفيات كورونا اليومية

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الوكيل الإخباري-أعلنت جمهورية كوريا اليوم السبت، تسجيل عدد قياسي جديد للوفيات اليومية بفيروس كورونا، بلغ 80 حالة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 4210.

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وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية، بانه جرى رصد 6977 إصابة جديدة بالفيروس، مما رفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 510538، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 856 حالة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الرسمية "يونهاب ".


وبينت الوكالة الكورية ان السلطات الحكومية الكورية تكافح للتعامل مع الإصابات الجديدة، ومن بينها السيطرة على تفشي المتحور أوميكرون، حيث سجلت 12 حالة إصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون"، ليرتفع عدد الإصابات إلى 75 إصابة .

 

بترا

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