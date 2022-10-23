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الأحد، 23-10-2022 03:05 م

دراسة :عقاقير الكولسترول تقلل خطر الوفاة بسبب كورونا

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الوكيل الإخباري-اقترحت دراسة جديدة أجريت على أكثر من 38 ألف مريض أن الاستخدام المنتظم لأدوية خفض الكولسترول يحسن نتائج رعاية المصابين بكوفيد- 19 في المستشفى، ويساعد على تقليل خطر الوفاة من مضاعفات المرض.

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وأجريت الدراسة بأثر رجعي عن استخدام دواء ستاتين، وتبين أن مستخدميه كانوا أقل عرضة للوفاة بعدوى كورونا الحادة بنسبة 37%.


وبحسب موقع "ساينس دايلي"، قام فريق البحث من جامعة فلوريدا بمراجعة السجلات الطبية الإلكترونية لـ 38875 مريضاً تم نقلهم إلى مستشفيات أمريكية بسبب كوفيد- 19 بين يناير (كانون ثاني) وسبتمبر (أيلول) عام 2020.


ووجدت النتائج أن استخدام أدوية خفض الكولسترول ارتبط بتمضية وقت أقل في استخدام جهاز التنفس الاصطناعي، وانخفاض معدل الإصابة بجلطات دموية، أو الحاجة إلى دخول وحدة العناية المركّزة.


وتوصلت النتائج إلى "أن العقاقير المخفضة للكوليسترول يمكن أن تكون حلاً إضافياً أقل تكلفة ضد شدة مرض كورونا".

 

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