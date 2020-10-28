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الأربعاء، 28-10-2020 01:43 م

بعد مخالطة مصاب بكورونا

رئيس جنوب إفريقيا يخضع للحجر الصحي

جنوب


الوكيل الإخباري -أعلن مكتب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا اليوم الأربعاء، أن الرئيس يخضع للحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة ضيف في مأدبة عشاء خيرية حضرها بفيروس كورونا.

وقال بيان من المكتب الرئاسي: "بدأ الرئيس سيريل رامابوسا فترة الحجر الصحي بعد ثبوت إصابة ضيف في مأدبة عشاء حضرها يوم السبت 24 أكتوبر 2020 بكوفيد-19".

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وأضاف أن العشاء حضره 35 ضيفا والتزموا ببروتوكولات التباعد الصارمة.
وأوضح البيان أن "الرئيس لا يعاني من أي أعراض حاليا، وتماشيا مع النصائح الصحية لكوفيد-19 سيخضع للفحوص في حالة ظهور الأعراض".


وجنوب إفريقيا، صاحبة الاقتصاد الأكثر تقدما في القارة، هي الأكثر تضررا بالفيروس في إفريقيا إذ تجاوزت الإصابات فيها 700 ألف وقاربت الوفيات نحو 20 ألفا، لكن الحالات الجديدة بلغت ذروتها في أواخر يوليو قبل أن تنخفض بشدة.


ومكن تراجع معدل الإصابة رامابوسا من تخفيف أحد أشد عمليات الإغلاق صرامة في العالم في شهر سبتمبر، وفي الشهر التالي فتحت جنوب إفريقيا حدودها للوافدين الأجانب بعد حظر دام ستة أشهر.


لكن وزير الصحة زويلي مخيزي حذر الأسبوع الماضي من خطر حدوث موجة ثانية من الإصابات قد تؤدي إلى مراجعة إجراءات العزل العام، بعد أن ارتفعت الإصابات بشدة في مدينة كيب تاون السياحية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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