الأربعاء 30-03-2022
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الأربعاء، 30-03-2022 09:32 ص

رئيس مركز غاماليا يدعو سكان روسيا إلى تعزيز التطعيم

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الوكيل الاخباري- دعا رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ، سكان روسيا إلى تعزيز التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا

وذلك على خلفية استئناف ارتفاع عدد الإصابات بـ"كوفيد – 19" في بلدان أخرى. وقال:" من الضروري إعادة التطعيم مرة اخرى. قد تأكدتم أن الصين والبلدان الأوروبية تشهد الآن اشتداد الأوضاع المتعلقة بـ"كوفيد – 19".

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ومن الصعب التوقع الآن متى ستصل الأوضاع نفسها إلينا بعد أسبوع أو شهر أو بعد 3 أسابيع.

وافترض، غينسبورغ  أن يزداد الضغط على المستشفيات في حال زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وكانت وسائل الإعلام  قد أفادت في وقت سابق بأن سلطات شنغهاي قامت بالحد من مرور النقل العام داخل المدينة لسبب الزيادة القياسية لعدد حالات الإصابة بـ"كوفيد – 19" من دون إظهار أعراض.كما قامت بتوسيع شروط الحجر الصحي في بعض المناطق.

وعلاوة على ذلك فإن الإصابات بفيروس كورونا بدأت في الارتفاع مجددا في أوروبا، بما في ذلك في فرنسا التي تسجل كل يوم 140000 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا. وفي بريطانيا 95000 إصابة، وفي إيطاليا 75000 إصابة. وارتفع كذلك عدد الإصابات ضعفا في استراليا. أما كوريا الجنوبية فشهدت 350000 إصابة كل يوم.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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