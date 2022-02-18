الجمعة 18-02-2022
الوكيل الاخباري

21 وفاة و 12379 إصابة جديدة بكورونا الجمعة

وزارة المياه تحذر من تطورات الحالة الجوية المتوقعة

هيئة تنشيط السياحة: رسائل إيجابية بعد إعلان إجراءات الحكومة التخفيفية

الصفدي يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني سبل تعزيز التعاون المشترك

الأمن: العثور على جثة شاب مصاب بعيار ناري في مأدبا

الحكومة البريطانية تلغي التأشيرات الذهبية للمستثمرين الأجانب الأثرياء

الصحة العالمية: 6 دول افريقية تستطيع إنتاج لقاحات كورونا

الأسرة النيابية تعقد جلسة حول مقترح قانون الانتخاب

التعليم العالي : نحو 10 آلاف طالب قدموا للقبول الموحد حتى الخميس

صافرات الإنذار تدوي شمال أراضي العام 1948

الجمعة، 18-02-2022 02:05 م

روسيا.. أكثر من 180 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا كورونا


الوكيل الإخباري - سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 180071 إصابة بفيروس كورونا، و784 حالة وفاة، فيما تعافى من الإصابة 198369 شخصا.

اضافة اعلان


وأعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي الجائحة أن 18632 شخصا مصابا بفيروس كورونا تم إيوائهم في المستشفيات لتلقي العلاج.


وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، تم تسجيل أكبر عدد منها في مدينة بطرسبورغ (16398)، تليها العاصمة موسكو (8308)، ثم منطقة كراسنويارسك (7823)، وفي المناطق المجاورة لمدينة موسكو تراجع عدد الإصابات إلى 5161 إصابة.


ووفقا لآخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة، سجلت روسيا منذ بداية تفشي الجائحة 15 مليونا و20573 إصابة، تعافى منها 12 مليونا و26844 شخصا، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 343957 حالة وفاة حتى الآن.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: 6 دول افريقية تستطيع إنتاج لقاحات كورونا

كورونا السعودية

السعودية ترصد انخفاضا مستمرا للإصابات الجديدة بكورونا

كورونا

إيطاليا: المعهد العالي للصحة يؤكد تراجع وباء كورونا

صداع

3 علامات تكشف هل الصداع ناتج عن أوميكرون

سعو

السعودية تعلق سفر مواطنيها إلى 16 دولة بسبب كورونا

417547

قطر: وفاتان و447 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_1ed08d7c36dac15f6c1726732c07eef2

تشديد الإجراءات في غزة لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا

6206e9d74236045c2a4927b5

مصر.. 61 وفاة وأكثر من 2000 إصابة بكورونا

OIP (2)

روسيا .. الإصابات اليومية بكورونا تتخطى 168ألف حالة

تونس كورونا

حصيلة قياسية لإصابات كورونا في روسيا

414070

قطر: 39 ألف حالة نشطة بكورونا

كورونا ٢

أكثر الدول تضررا في العالم بكورونا