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الجمعة، 04-02-2022 08:57 م

روسيا .. الإصابات اليومية بكورونا تتخطى 168ألف حالة

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الوكيل الإخباري-لا يزال مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا عند مستوى قياسي غير مسبوق، وتخطى خلال آخر 24 ساعة لأول مرة منذ بداية الجائحة عتبة الـ168 ألف إصابة.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية 168.201 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 155.768 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل زيادة غير مسبوقة في الحصيلة اليومية للإصابات.


وسجلت العاصمة موسكو (25019) إصابة، ومدينة سان بطرسبورغ (21832) إصابة، بالإضافة إلى (11255) إصابة في مقاطعة موسكو.
أما عدد الوفيات التي سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في البلاد فبلغت 682 حاة وفاة، مقابل 678 وفاة أمس.


وتماثل أمس 58449 مريضا في روسيا للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.


وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة 12 مليونا و452.765 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 334.039 حالة وفاة، و10 ملايين و449.181 حالة شفاء.

روسيا اليوم

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