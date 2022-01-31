الإثنين 31-01-2022
الوكيل الاخباري

تحويلات مرورية في عمان بسبب الانجماد

سوريا.. هجوم صاروخي على محيط دمشق

أسعار النفط ترتفع عالميا

يطلق عليها الشبح.. ماذا نعرف عن سلالة أوميكرون الخفية؟

الطيران المدني الإماراتي :الحركة الجوية تسير بشكل طبيعي

الطاقة النيابية تناقش اليوم انقطاع التيار الكهربائي خلال المنخفض الجوي

الأرصاد : حالة عدم استقرار جوي اليوم الاثنين

مجلس النواب يناقش اليوم إجابات الحكومة على 14 سؤالا نيابيا

الحزب الاشتراكي يتصدر الانتخابات البرلمانية في البرتغال

اليمن.. مقتل 4 مدنيين بقصف حوثي في شبوة

الإثنين، 31-01-2022 07:24 ص

حصيلة قياسية لإصابات كورونا في روسيا

تونس كورونا


الوكيل الإخباري - ارتفع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا لأكثر من 121 ألف حالة، بزيادة ثمانية أضعاف الأرقام المسجلة بداية الشهر.

اضافة اعلان


يأتي ذلك بالتزامن مع تفشي المتحور أوميكرون سريع الانتشار بجميع أنحاء البلاد.
سجلت فرقة العمل الحكومية الروسية، المعنية بمكافحة فيروس كورونا، 121288 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية - وهو أعلى مستوى تشهده روسيا على الإطلاق.


ارتفع عدد الإصابات في البلاد بشكل كارثي منذ أوائل يناير الحالي، عندما كانت تسجل السلطات حوالي 15 ألف إصابة جديدة فقط يوميا.


قالت فرقة العمل إن 668 شخصا لقوا حتفهم بسبب كورونا اليوم الماضي، وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات في روسيا بسبب الجائحة إلى 330728 حالة، وهو أكبر رقم في أوروبا.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونااااا

يطلق عليها الشبح.. ماذا نعرف عن سلالة أوميكرون الخفية؟

انف

اكتشاف عارض خطير لدى المصابين بكورونا

1202229183657456084727

قطر: لقاح كورونا للأطفال فوق 5 أعوام

1202229163316448526239

روسيا تسجل أعلى إصابات كورونا منذ بدء الجائحة

w

بريطانيا تسجل 85 وفاة و 62398 إصابة بكورونا

61f69f1f423604100c030ef4

بلجيكا.. معارضو قيود كورونا يطالبون باستقالة الحكومة

أخبار متعلقة
روسيا كورونا

6 وفيات و458 إصابة جديدة بكورونا في الضفة الغربية

بوظا

الآيس كريم أبرزها.. هذه أفضل الأطعمة للمصابين بأوميكرون

كورونا ٢

المتحور الجديد خلف الباب.. خبراء يحذرون

main_image61d32ed906ed3

اميركا تسمح بالجرعة المعززة للأطفال من 12 إلى 15 عاما

انف

أعراض متشابهة جداً.. هكذا تفرق بين الإنفلونزا و أوميكرون

iStock-1205778458-1585222310

900 وفاة جديدة بكورونا في روسيا