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الأحد، 23-01-2022 10:05 ص

قطر: 39 ألف حالة نشطة بكورونا

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 الوكيل الاخباري- بلغ عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا في قطر نحو 39 ألف حالة حتى اليوم الاحد.

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وذكرت بيانات حديثة لوزارة الصحة القطرية عبر موقعها الرسمي اليوم الأحد، أن إجمالي عدد جرعات اللقاح ضد فيروس كورنا التي تم إعطاؤها في قطر حتى اليوم، بلغ أكثر من 5.58 مليون جرعة، من ضمنها 609 آلاف جرعة معززة.


وأشارت البيانات إلى أن نسبة الأشخاص الذين تم تلقيحهم بالكامل بجرعتي اللقاح في قطر، بلغت 86.8 بالمئة.


ووفقا للبيانات، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 633 وفاة، في حين بلغ عدد الحالات الحادة التي تخضع للعلاج حاليا في المستشفيات 485 حالة، من ضمنها 96 حالة تخضع للعلاج في العناية المركزة.


المصدر: بترا


 




 

 


 

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