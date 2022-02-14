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الإثنين، 14-02-2022 06:02 م

روسيا تسجل انخفاضا ملموسا في حصيلة فيروس كورونا اليومية

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 الوكيل الاخباري - أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم الاثنين، عن تسجيل تراجع ملموس في حصيلة الفيروس، مبينا رصد 683 وفاة ونحو 180 ألف إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل أكثر من 200 ألف إصابة يومية خلال الأيام الماضية.

وأشار المركز في بيان صحفي إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 14.3 مليون حالة مؤكدة، من بينها 340931 وفاة، فيما تجاوز عدد المتعافين الـ 11.3 مليون شخص.

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