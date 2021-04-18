روسيا تنشر بياناتها اليومية عن إصابات كورونا الجديدة

الوكيل الإخباري - سجلت السلطات الصحية في روسيا 8632 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و389 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الأحد، إن 7391 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى أن 12.7% من الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها لم تكن حاملة لأعراض "كوفيد-19".



وارتفع إجمالي عدد المصابين في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 4 ملايين و702101، وتعافي حتى الآن 4 ملايين و326780 شخصا، فيما توفي 105582 شخصا.



وتوزعت الإصابات التي تم تسجيلها خلال اليوم الماضي على 83 إقليما، تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (2252)، تليها مدينة بطرسبورغ (695)، ثم المناطق المجاورة لموسكو (591).



وسجلت روسيا خلال الأسابيع الأخيرة استقرارا في الوضع الوبائي حيث تتراوح حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس بين 9 الاف و8 آلاف إصابة، وذلك بالتزامن مع حملات تطعيم شاملة في جميع الأقاليم الروسية.



وقد تجاوز عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا في العاصمة موسكو مليون شخص.

روسيا اليوم