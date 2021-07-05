روسيا: 24,3 ألف إصابة و654 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري- سجلت روسيا، اليوم الاثنين، 24353 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، انخفاضا عن أكثر من 25 ألف حالة، يوم أمس الأحد، فيما بلغ عدد الوفيات الجديدة 654 بعدما كان 663 حسب إحصائية يوم أمس الأحد.



وبذلك وصلت حصيلة حالات الإصابة في روسيا إلى 5 ملايين و635294، منها 138579 حالة وفاة، وفقا للتقرير اليومي الصادر عن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

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ويشار إلى أن، 14450 شخصا تماثلوا للشفاء من كوفيد-19 خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 5 ملايين و83441 شخصا، مع بقاء 413274 حالة نشطة.



وتراجع مؤشر الإصابات اليومية في العاصمة موسكو إلى 6557 من 7624 يوم أمس الأحد، فيما تم تسجيل 106 حالة وفاة جديدة مقارنة مع 111 حالة وفاة يوم أمس الأحد.



وفي مدينة بطرسبورغ واصل عدد الإصابات اليومية ارتفاعه التدريجي ليبلغ 1828 إصابة مقابل 1784 إصابة يوم أمس، مع تراجع طفيف في الوفيات من 104 وفاة، يوم أمس الأحد، إلى 100 وفاة اليوم الأثنين.

المصدر: روسيا اليوم