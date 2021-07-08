الخميس 08-07-2021
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الخميس، 08-07-2021 08:39 ص

شاهد.. إندونيسيا تحذّر مواطنيها من مخاطر كورونا بالأشباح

اندو


الوكيل الإخباري - أطلقت الشرطة الإندونيسية حملة فريدة من نوعها لإخافة الناس وحثهم على احترام القواعد المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وارتدى بعض العاملين بالحملة أزياء أشباح ووقفوا في الشوارع بجانب توابيت خشبية أمام المارة للتوعية بمخاطر الإصابة بالفيروس القاتل.


وقال شرطي إندونيسي لوسائل الإعلام: "من خلال إظهار هذه الأشباح والتوابيت، يجب أن يفهم الناس أن الفيروس لا يزال موجودا. لذا يرجى الالتزام بالقواعد. هذه الأشباح هي لإظهار ضحايا كوفيد-19"وفق ما نقلت عنه "يورونيوز".


وسجلت 31189 إصابة جديدة و728 وفاة بفيروس كورونا أول أمس الثلاثاء، في ارتفاع قياسي للإصابات والوفيات اليومية. وسجلت البلاد مليونين و345018 إصابة و61868 وفاة منذ بدء الجائحة.

 

 

البيان


 




 

 


 

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