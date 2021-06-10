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الخميس، 10-06-2021 02:35 م

الكشف عن لغز عدم ظهور أعراض كورونا على بعض المصابين

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الوكيل الإخباري - كشف فريق من العلماء البريطانيين أسباب ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على بعض الأشخاص، وعدم ظهورها على البعض الآخر.

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وبعد مقارنة الحمض النووي للأشخاص الذين يعانون من أعراض خطيرة لفيروس كورونا، مع أولئك الذين لم تظهر عليهم أي أعراض، توصل العلماء، من جامعة نيوكاسل البريطانية، إلى أن جين "HLA-DRB1" هو المسؤول عن الأعراض.


وبحسب الدراسة التي نشرت على موقع "نيوز ميديكال"، يعتبر جين "HLA-DRB1" أول دليل واضح على المقاومة بعض الأشخاص لفيروس كورونا.


وبالنظر إلى أن انتشار جين معين يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالموقع الجغرافي، خلص علماء بريطانيون إلى أن جزءًا كبيرًا من سكان شمال وغرب أوروبا، يحملون الجين المقاوم لأعراض الإصابة بفيروس كورونا.


وحذر العلماء من أن انعدام الأعراض لا تعني غياب المرض، مشيرين إلى أن حاملي الجين المقاوم للأعراض هم الفئة الأكثر نقلا لعدوى فيروس كورونا.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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