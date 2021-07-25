طالبان تدعو المجتمع الدولي لمساعدتها في مواجهة كورونا

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية، سهيل شاهين، إن الحركة تدعو المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية لمساعدتها في مكافحة جائحة كورونا.

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ونقلت مصادر إعلام روسية عن شاهين قوله "الآن نسيطر على جميع المناطق الريفية في أفغانستان، وهناك حاجة للمساعدة الطبية. ندعو دول العالم والمنظمات غير الحكومية للتقدم ومساعدتنا في مواجهة جائحة كورونا".



وأضاف شاهين، أن اللجنة الصحية للحركة ترى أن هناك حاجة ماسة للقاحات ومولدات الأكسجين، كما أنها تبذل قصارى جهدها لنشر الوعي بين الناس.



ويذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا طلبتا، يوم الجمعة الماضي، من الحركة إتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تسيطر عليها.

المصدر: روسيا اليوم