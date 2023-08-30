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الأربعاء، 30-08-2023 04:22 م

طبيب تونسي يوضح مدى خطورة متحور كورونا الجديد ويوصي بـ"الحذر"

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الوكيل الإخباري - أكد مدير المركز الوطني لليقظة الحيوانية ورئيس لجنة التلقيح بتونس، الطبيب رياض دغفوس، أن متحور كورونا الجديد الذي ينتشر حاليا في بعض الدول ليس أخطر مما سبقه كما أن خطره ليس بالكبير.

 الجديد الذي ينتشر حاليا في بعض الدول ليس أخطر مما سبقه كما أن خطره ليس بالكبير.

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وقال دغفوس في تصريح له، اليوم الأربعاء، إن هذا المتحور الجديد لا يختلف في مكوناته عن المتحور الذي سبقه رغم ما يتميز به من سرعة انتشار، مشيرا إلى أن أعراضه ليست خاصة من نوعها.

 

وحول الحالة الوبائية للبلاد عموما، أفاد الدكتور دغفوس بأن حالات الإيواء بالمستشفى لم تتجاوز خلال الأيام القليلة الماضية معدل الحالتين يوميا، ما يبين أن "هذا المتحور الجديد ليس منتشرا بالإضافة إلى تسجيل حوالي 5 حالات إنعاش ليست بالخطيرة".


وفي سياق متصل، أكد ضرورة الانتباه إلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لما يمكن أن يمثله هذا الفيروس من خطر عليهم، مذكرا بأهمية حصول تلك الفئة الهشة صحيا على التلقيح مرة سنويا لأن التلقيح القديم غير كاف لتأمين الأضداد في الجسم.


هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس EG.5 "إيريس"، بأنه "مثير للاهتمام"، ويجب مراقبته عن كثب أكثر من غيره بسبب الطفرات التي قد تجعله أكثر عدوى أو شدّة. وأفادت أن تقييم المخاطر العالمي لـلمتحور EG.5 في الوقت الحالي ما زال منخفضًا مثل المتحور XBB.1.16 والمتحورات الأخرى المصنفة على أنها مثيرة للاهتمام


وحتى 8 أغسطس الجاري، اكتشف المتحور الجديد في أكثر من 51 دولة.

 

روسيا اليوم 

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